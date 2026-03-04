طالبة بالإعدادية الأزهرية تحصل على برونزية العالم في الكاراتيه - صور

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول اختبارات شهري "فبراير ومارس" لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وتنطلق امتحانات شهري فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية، في الأول من أبريل المقبل، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت ضوابط الامتحانات على النحو التالي:

- الزمن المخصص لكل مادة "فترة دراسية واحدة" ويستمر اليوم الدراسي طبقا للجدول المعتمد دون تعطيل الدراسة.

- يتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وأن تكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

- توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ويراجعها مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني.