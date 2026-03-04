إعلان

تبدأ بعد العيد.. جداول ومواعيد اختبارات "فبراير ومارس" بالمعاهد الأزهرية 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:29 م 04/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جداول ومواعيد اختبارات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية (2)
  • عرض 6 صورة
    جداول ومواعيد اختبارات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية (4)
  • عرض 6 صورة
    جداول ومواعيد اختبارات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية (1)
  • عرض 6 صورة
    جداول ومواعيد اختبارات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية (3)
  • عرض 6 صورة
    جداول ومواعيد اختبارات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول اختبارات شهري "فبراير ومارس" لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وتنطلق امتحانات شهري فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية، في الأول من أبريل المقبل، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت ضوابط الامتحانات على النحو التالي:

- الزمن المخصص لكل مادة "فترة دراسية واحدة" ويستمر اليوم الدراسي طبقا للجدول المعتمد دون تعطيل الدراسة.

- يتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وأن تكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

- توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ويراجعها مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ أيمن عبدالغني المعاهد الأزهرية اختبارات فبراير ومارس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
اقتصاد

الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
أخبار وتقارير

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
شئون عربية و دولية

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026