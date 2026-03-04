إعلان

ماري لويس بشارة: 3% فقط من سكان العالم يرتدون قطن 100%.. الفاخر له عملاؤه

كتب : حسن مرسي

09:24 م 04/03/2026

ماري لويس بشارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، أن القميص القطن 100% الناعم والملاية الناعمة من أفضل أنواع القطن الفاخر، مؤكدة أن مصر ما زالت مشهورة به رغم استخدام العالم الأقطان الأقل جودة.

وقالت ماري لويس خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن 3% فقط من سكان العالم يرتدون قطن 100%، وأغلى أنواع الأقطان لا يُباع منها إلا 3% في العالم، وهو القطن الفاخر مثل القميص الناعم جدًا والملاية والجاكت ذي القطن طويل التيلة.

وأضافت أن العالم يستهلك أكثر الأقطان الأقل جودة، لكن لها عملاؤها، وما زالت مصر مشهورة بالقطن الفاخر، مشيرة إلى أن المصانع الأجنبية تتوجه إلى مصر بحثًا عن الفوال القطن عالي الجودة، لكنها تشترط أسعارًا تنافس الأسعار العالمية.

وأوضحت أن المحافظة على الجودة والبحث عن أفضل الأقطان جزء من فلسفة عمل الشركة لضمان منتجات راقية وفاخرة، مؤكدة أن العمل الجاد والمثابرة في اختيار الخامات هو ما يرفع مستوى الصناعة المصرية.

واختتمت ماري لويس حديثها بالتأكيد على أن النظر دائمًا للأفضل في العمل والجودة، واختيار الغزل الأفضل، يعطي المنتج النهائي الذي يليق باسم مصر.

اقرأ أيضًا:

أحمد صبور يروي كواليس تأسيس "مدرسة صبور": والدي بدأ بـ 150 جنيهًا

أمين واصف: قطعة الفضة تحمل قيمتها من توقيع صانعها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القطن المصري ماري لويس بشارة رحلة المليار لميس الحديدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما المرض الذي تعاني منه مي عز الدين؟ احذر هذه العلامات
نصائح طبية

ما المرض الذي تعاني منه مي عز الدين؟ احذر هذه العلامات

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران
شئون عربية و دولية

بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران
بعد هدف صلاح في وولفرهامبتون.. ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

بعد هدف صلاح في وولفرهامبتون.. ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي
ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع
رمضان ستايل

ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان