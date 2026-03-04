كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، أن القميص القطن 100% الناعم والملاية الناعمة من أفضل أنواع القطن الفاخر، مؤكدة أن مصر ما زالت مشهورة به رغم استخدام العالم الأقطان الأقل جودة.

وقالت ماري لويس خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن 3% فقط من سكان العالم يرتدون قطن 100%، وأغلى أنواع الأقطان لا يُباع منها إلا 3% في العالم، وهو القطن الفاخر مثل القميص الناعم جدًا والملاية والجاكت ذي القطن طويل التيلة.

وأضافت أن العالم يستهلك أكثر الأقطان الأقل جودة، لكن لها عملاؤها، وما زالت مصر مشهورة بالقطن الفاخر، مشيرة إلى أن المصانع الأجنبية تتوجه إلى مصر بحثًا عن الفوال القطن عالي الجودة، لكنها تشترط أسعارًا تنافس الأسعار العالمية.

وأوضحت أن المحافظة على الجودة والبحث عن أفضل الأقطان جزء من فلسفة عمل الشركة لضمان منتجات راقية وفاخرة، مؤكدة أن العمل الجاد والمثابرة في اختيار الخامات هو ما يرفع مستوى الصناعة المصرية.

واختتمت ماري لويس حديثها بالتأكيد على أن النظر دائمًا للأفضل في العمل والجودة، واختيار الغزل الأفضل، يعطي المنتج النهائي الذي يليق باسم مصر.

