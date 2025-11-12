إعلان

حصل أمس على ترقية.. وفاة مدرس بطب بنين الأزهر بالقاهرة

كتب : محمد أبو بكر

11:20 م 12/11/2025

الدكتور محمود الجبالي

توفي مساء الأربعاء، الدكتور محمود الجبالي مدرس القلب والأوعية الدموية بكلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إثر انقلاب سيارته في ترعة بمحافظة الإسماعيلية.

كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أصدر قرارًِا، أمس، بترقية الدكتور محمود الجبالي إلى منصب مدرس بكلية طب البنين بالقاهرة، بعد حصوله على درجة الدكتوراه.

ويعد الدكتور محمود الجبالي، أحد الذين شاركوا في إنقاذ المرضى من الحريق الذي شب في مستشفى الحسين الجامعي عام 2018.

وتداول طلاب الأزهر، صورة الدكتور محمود الجبالي أثناء مشاركته في إنقاذ ضحايا حريق مستشفى الحسين في 2018.

