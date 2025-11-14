موعد امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر 2026

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2026/2025.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنه سيتم عقد امتحانات نصف العام الدراسي بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في الأسبوع الأول من يناير المقبل، طبقًا لمراعاة ظروف كل كلية من حيث عدد المواد الخاص بها وامتحانات التخلفات.

وأشار المصدر، إلى أنه توجد كليات ستبدأ امتحانات قبل هذا الموعد، وأخرى بعده، حيث ترك مجلس الجامعة الأمر لعمداء الكليات لتحديد المواعيد التي تناسب الكليات طبقًا لعدد المواد و امتحانات التخلفات.

وأشار المصدر، إلى أنه تم التنبيه على عمداء الكليات بضرورة الإعلان عن الجداول قبل مواعيد الامتحانات بفترة كافية، وكذلك وضعها في أماكن مكشوفة أمام الطلاب.

