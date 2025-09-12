تنسيق الأزهر 2026.. خطوات تسجيل رغبات القبول بالكليات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت بوابة مصر الرقمية، مساء أمس، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 2025، للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالثانوية الأزهرية، وحتى الـ 16 من سبتمبر الجاري.

ويوضح "مصراوي" طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

ـ يتم التسجيل عبر الرابط:

اضغط هنا

- الاطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذه القائمة".

ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".

- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

ـ بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ البيانات.



