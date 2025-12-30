أبرزها الموبايل والبناطيل الممزقة.. محظورات امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
جامعة الأزهر
تنطلق الأسبوع المقبل، بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات نهاية العام والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2025.
وعممت جامعة الأزهر، منشورا على كليات القاهرة والأقاليم للكليات بالأمور المحظورة داخل لجان الامتحانات، وهي على على النحو التالي:
- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي، مثل البناطيل المقطعة.
- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.
- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.
- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.
- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.
- يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.
- يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.
اقرأ أيضًا:
طقس شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة