تنطلق الأسبوع المقبل، بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات نهاية العام والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2025.

وعممت جامعة الأزهر، منشورا على كليات القاهرة والأقاليم للكليات بالأمور المحظورة داخل لجان الامتحانات، وهي على على النحو التالي:

- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي، مثل البناطيل المقطعة.

- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.

- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.

- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.

- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.

- يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

