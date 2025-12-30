إعلان

أبرزها الموبايل والبناطيل الممزقة.. محظورات امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:40 ص 30/12/2025

جامعة الأزهر

تنطلق الأسبوع المقبل، بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات نهاية العام والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2025.

وعممت جامعة الأزهر، منشورا على كليات القاهرة والأقاليم للكليات بالأمور المحظورة داخل لجان الامتحانات، وهي على على النحو التالي:

- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي، مثل البناطيل المقطعة.

- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.

- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.

- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.

- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.

- يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

جامعة الأزهر محظورات امتحانات نصف العام كليات جامعة الأزهر

أحدث الموضوعات

