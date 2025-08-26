كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق مجلس جامعة الأزهر في جلسته التي عقدت أمس، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، على تطبيق نظام البرامج الخاصة بداية من العام الدراسي الذي يبدأ في 20 سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن البرامج الخاصة عبارة عن نظام دراسي بكليات الجامعة بمصروفات، وسيتم إدراجه ضمن تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم المتوقع أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق البرامج الخاصة بالكليات العملية والتطبيقية على أن يكون مجموع القبول بهذه الكليات بالنسبة لهذه البرامج أقل بنسبة قليلة من الحدود الدنيا للقبول بها.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تحديد المصروفات الخاصة بكل برنامج في اجتماع يتم عقده الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس جامعة الأزهر من مؤتمر علمي بروسيا الاتحادية.

وأعلن المجلس عن افتتاح كليات جديدة هذا العام تتمثل في:

-الذكاء الاصطناعي للبنين.

-الذكاء الاصطناعي للبنات.

-طب بيطري للبنين بالبحيرة.

-طب بيطري للبنين بأسيوط.

-البنات الأزهرية بمطروح.

وكشف المجلس، أنه سيتم انعقاد مجلس شهري (ملتقى للطلاب المصريين) للاستماع للآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أنه تم عقد ملتقى مع الوافدين خلال هذا الشهر وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مشددًا على الكليات بتفعيل ذلك.

وقدَّم المجلس العزاء لأسرة فاطمة حسيب، رئيسة التمريض بمستشفيات الأزهر التي وافتها المنية أثناء قيامها بمهمة عمل لتأسيس أقسام التمريض بالوجه القبلي، معربًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي قرر التكفل بطفلتها مدى الحياة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026

طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح

الليلة تصل لنصف مليون جنيه.. 20 صورة لأفضل فنادق وأماكن الإقامة في القاهرة