وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

كتب : مصراوي

02:21 م 13/01/2026

وزارة العمل- أرشيفية

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء - أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا، وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا للمهنة والخبرة.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، إلى أن الاختبارات للمتقدمين ستُجرى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا فقط.

وأكدت أن الوظائف المتاحة توفر العديد من المزايا، تشمل: 3 وجبات يوميًا، سكنا ملائما، مياه، وسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

وشددت على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط التدريب بالتشغيل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مؤكدة أنه سيتم منح رواتب مميزة للمهارات المهنية ذات الكفاءة العالية..ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية.

وزارة العمل فرص عمل مشروع الضبعة النووية شركة نيكيمت

