قيادات الأزهر يتابعون سير امتحانات الدور الثاني للثانوية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس، لجنة معهد فتيات المويسات بمدينة السباعية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان فى مادتي الرياضيات التطبيقية والفقه، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان فى مادتي الإحصاء والفقه.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال تفقده اللجان على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما اطمأن فضيلته على انتظام سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

وتابع الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، لجنة مطروح المشتركة، مؤكدا أن الأزهر يعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في كافة أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تأتي في إطار رسالة الأزهر العلمية والتربوية الرامية إلى إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه ودينه.

وتابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، سير الامتحانات بغرفة الامتحانات المركزية بالقطاع، مؤكدين انتظام اللجان، والالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية متابعتها لسير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، مبينة أن متابعتها لسير الامتحانات لا تقتصر على رصد انتظام اللجان فقط، بل تمتد إلى متابعة عملية توزيع أوراق الأسئلة والإجابات منذ خروجها من مراكز التوزيع وحتى وصولها للجان في التوقيتات المحددة، مع التأكد من تطبيق أعلى درجات السرية والانضباط.

وأضافت الغرفة أن تقارير المتابعة اليومية أظهرت التزام الطلاب بالتعليمات داخل اللجان، مع توفير الدعم في اللجان التي تحتاج إلى حلول عاجلة، فضلًا عن التنسيق مع الفرق الطبية لتقديم الرعاية الصحية الفورية للحالات الطارئة، وهو ما ساعد على استقرار الأجواء الامتحانية بجميع المناطق.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

