كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الوجه البحري؛ جولة تفقدية للاطمئنان على امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الرابع بمجمع معاهد مرسى مطروح الأزهري.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه للوجه البحري؛ الشيخ عطية سالم أبو بكر، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ومحمد العشري من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات؛ حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات التطبيقية، والإحصاء، واطمأن على انتظام اللجان الامتحانات، ومستوى الأسئلة، وطالب فضيلته بتوفير المناخ المناسب داخل لجان الامتحانات وخارجها لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة، بالانضباط داخل اللجان وخارجها، وبالمتابعة الدائمة والمستمرة من قطاع المعاهد الأزهرية على مدار الساعة.

