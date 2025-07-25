جامعة الأزهر تنعى العميد الأسبق لكلية أًصول الدين بالمنوفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت جامعة الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية في وفاة الدكتور «محمود أحمد مزروعة»، أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية وعميدها الأسبق.

وتُشيع جنازة الفقيد بعد صلاة الجمعة، في قرية أسمانيا- شبراخيت - بحيرة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

ويعد الدكتور محمود مزروعة، أحد الشاهدين الرئيسيين في قضية مقتل فودة التي وقعت في يوليو عام 1992، ونفذها مسلحان ينتميان إلى الجماعة الإسلامية.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال مزروعة "إن اتصالا جاءه من شباب يدعون انتماءهم لإحدى الجماعات الإسلامية، ويريدون استشارته في أمر عاجل، فحدد لهم موعدا، والتقاهم، فسألوه: "ما حكم المرتد" فأجاب: "قتله"، ثم سألوه: وإذا لم يقتله الحاكم؟، فأجاب قاطعا: يكون حكم قتله في رقاب عامة المسلمين".