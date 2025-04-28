موعد امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر بجامعة الأزهر، موعد امتحانات نهاية العام بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الدراسي 2025/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن امتحانات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر مايو لعام 2025، مشيرا إلى أن الكليات تضع جداول الامتحانات طبقا لظروفها.

وأشار المصدر، إلى أن جامعة الأزهر تترك لكل كلية حرية تحديد مواعيد اختباراتها وفقًا لما يتناسب مع ظروفها ولوائحها، وبما يضمن عدم التكدس والتزاحم، على أن تعقد الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم فى المواعيد التى تحددها كل كلية وفقًا لمقوماتها، وبما يضمن عدم التكدس أو التزاحم.

ولفت المصدر، إلى أن جامعة الأزهر أصدرت توجيهاتها لعمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات قبل عقدها بوقت كاف، وضرورة أن يتم وضعها في أماكن ظاهرة لجميع الطلاب والطالبات.

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