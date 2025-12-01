وزير العمل يبحث إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الوزارة.. تفاصيل

استقبل محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة eFinance المتخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية، لعرض مقترح إنشاء منظومة إلكترونية حديثة لتطوير وتحسين خدمات الوزارة.

واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى شرح تفصيلي قدّمه مسؤولو الشركة حول آليات تنفيذ المنظومة الرقمية المقترحة، والتي تستهدف الارتقاء بكفاءة خدمات الوزارة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والعاملين وأصحاب الأعمال، بما يضمن سرعة الأداء ودقة البيانات وشفافية التعاملات.

وأكد وزير العمل، حرصه على تعزيز جهود التحول الرقمي داخل قطاعات الوزارة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، موجّهًا ببحث العرض المقدم وإمكانية تطبيق الحلول التقنية المتطورة التي يتضمنها بما يحقق التكامل مع الجهات المرتبطة بالوزارة.

ووجه الوزير، بدراسة المقترح من قبل الإدارات المختصة بشكل تفصيلي، للوصول إلى أفضل آليات التنفيذ التي تسهم في تحقيق التطوير المستهدف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب وفد شركة eFinance، عن تقديرهم للتعاون مع وزارة العمل، مؤكدين استعدادهم الكامل لتقديم الدعم الفني والتقني وفق أعلى المعايير المعتمدة.

اقرأ أيضاً:

طقس الساعات المقبلة.. انخفاض الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة

تعرف على عقوبة ترويج شائعات غير صحيحة بشأن مياه الشرب

أبرزها مقار الأحزاب السياسية.. تعرف على الأماكن المعفاة من الضريبة العقارية