أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائلة تشتكي من كثرة المشكلات التي تثيرها حماتها، ومحاولتها الوقيعة بينها وبين سلايفها، متسائلة عن جواز مقاطعتها لتجنب هذه الأزمات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن على السائلة أن تتقي الله في تعاملها مع حماتها، وأن تحرص على معاملتها باعتبارها بمثابة أم لها، لما في ذلك من حفظ للأسرة واستقرارها.

حسن المعاشرة أساس الحياة الزوجية

وأشار إلى أن حسن المعاشرة من أسس الحياة الزوجية التي دعا إليها الإسلام، مستشهدًا بقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، مؤكدًا أن المعروف يشمل كل صور التعامل الطيب بين أفراد الأسرة، بما في ذلك العلاقة مع أهل الزوج.

وأضاف أن العلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، موضحًا أن تصعيد الخلافات أو قطع العلاقات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات وتهديد استقرار البيت.

التحذير من مقاطعة الحماة

وأكد أنه لا يُنصح بمقاطعة الحماة، لأن ذلك قد يفتح بابًا أكبر للخلافات ويؤدي إلى فساد العلاقات الأسرية، مشددًا على أهمية الصبر، والدعاء، ومحاولة الإصلاح، والتعامل بالحكمة لتجاوز هذه الأزمات والحفاظ على كيان الأسرة.

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