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الإفتاء توضح حكم تعويد الصبي على الطاعة وما يجب على الأب فعله

كتب : علي شبل

08:09 م 08/06/2026

حكم تعويد الصبي على الطاعة

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ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وما يجب على الأب فعله؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم تعويد الصبي على الطاعة

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الولد الذي لم يَبْلُغ ليس مكلفًا شرعًا بفعل الواجبات أو ترك المنهيات، لكنه إن فَعَل الطاعات على وجهها الصحيح أثيب.

ما يجب على الأب فعله تجاه طفله

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما ولي أمر الصبي فهو مأمور شرعًا بأن يبدأ في تعويده على الطاعات والفرائض الدينية من سن مبكرة بالتدرج المناسب والحكمة اللائقة في اختيار الوسائل الحاملة له على المطلوب دون تنفيرٍ أو أذًى.

واستشهدت اللجنة على ذلك بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفقٌ عليه.

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دار الإفتاء لجنة الفتوى

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