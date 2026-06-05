إعلان

الإفتاء توضح ضوابط وشروط المرح مع الآخرين لإدخال السرور عليهم

كتب : علي شبل

09:38 م 05/06/2026

ضوابط وشروط المرح مع الآخرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم المَرَح مع الآخرين بلطف لإدخال السرور عليهم وما ضوابطه في الإسلام؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة، وشروط المرح مع الآخرين المباح شرعًا.

الأصل في المَرَح الإباحة

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في المَرَح الإباحة، وقد يستحب إذا كان بقصد التلطف وإدخال السرور على الآخرين، وتطييب نفوسهم ومؤانستهم، وما أشبه ذلك.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عزَّ وجلَّ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ» أخرجه الطبراني.

شروط المرح في الإسلام

وأوضحت لجنة الفتوى شروط المرح في الإسلام قائلة: ولا يكون المرح جائزًا إذا اشتمل على نحو كذبٍ، أو ترويع أحد، أو كلامٍ فاحشٍ بذيءٍ، أو أيِّ قولٍ أو فعلٍ محرم؛ كالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، أو كان عادةً مفرطة، أو إذا أضر بالآخرين لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» أخرجه أبو داود.


اقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى: تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين لا يعد أضحية

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

شروط المرح المزاح ادخال السرور الافتاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

إبراهيم حسن يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026
أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
أخبار مصر

أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

دفنوا في مقبرة جماعية.. وفاة 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في صحراء النيجر
شئون عربية و دولية

دفنوا في مقبرة جماعية.. وفاة 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في صحراء النيجر
"سيطرة لراقصي السامبا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام البرازيل قبل مباراة
رياضة محلية

"سيطرة لراقصي السامبا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام البرازيل قبل مباراة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس