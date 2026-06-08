أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل، خاصة القطط والكلاب، موضحة الرأي الشرعي والتفريق بين الحالتين.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن تربية القطط جائزة شرعًا ولا خلاف فيها، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها «ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم»، مشيرة إلى أن القطط كانت تدخل بيوت الصحابة وتأكل وتشرب من طعامهم.

طهارة سؤر القطة وشروط الجواز

وأكدت أن الفقهاء قرروا طهارة سؤر القطة، بحيث يجوز استخدام الماء الذي شربت منه في الوضوء، لافتة إلى أن الجواز مشروط بعدم وجود ضرر، مثل نقل الأمراض أو إيذاء الأطفال، تطبيقًا للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار».

رأي جمهور الفقهاء في تربية الكلاب

وأضافت أن حكم تربية الكلاب يختلف، حيث يرى جمهور الفقهاء نجاسة لعاب الكلب، كما وردت أحاديث تشير إلى أن وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة، وهو ما يجعل الأصل عدم جواز تربيته داخل المنازل دون حاجة.

المذهب المالكي والاستثناءات المباحة

وأشارت إلى أن المذهب المالكي يرى طهارة الكلب ولعابه، ومن ثم يجوز الأخذ به في حال وجود ضرورة أو حاجة ملحة لتربيته، مثل الحراسة، أما في غير ذلك فالأولى اتباع رأي جمهور الفقهاء والابتعاد عن تربيته داخل المنزل.

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