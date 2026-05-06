تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المتابعين من محافظة أسيوط حول حكم ارتداء الملابس المخيطة للرجال أثناء الإحرام في الحج.

هيئة الإحرام بالنسبة للرجال

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، أن الإحرام بالنسبة للرجال له هيئة مخصوصة، تتمثل في ارتداء إزار ورداء غير مخيطين، بحيث لا تكون الملابس مفصلة أو محيطة بالجسد كالثياب المعتادة.

حكم ارتداء الملابس المخيطة أثناء الإحرام

وأشار إلى أن ارتداء الملابس المخيطة أثناء الإحرام يُعد مخالفة لأحكامه، ويجب على من وقع في ذلك أن يخلعها فورًا ويلتزم بلباس الإحرام الصحيح، مؤكدًا أن هذا الزي هو الهيئة المشروعة للرجال في هذه الحالة.

لبس الإحرام للنساء

وأضاف أن النساء لهن حكم مختلف، إذ يجوز لهن ارتداء الملابس المخيطة بشكل طبيعي مع مراعاة الستر، دون التقيد بشكل معين، مع الالتزام بعدم تغطية الوجه والكفين، موضحًا أن الألوان في ملابس النساء أثناء الإحرام مباحة دون حرج.



