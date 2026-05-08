ما شروط وجوب الحج؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة شروط أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن شروط وجوب الحج على الإنسان هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أن من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى -، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

كم مرة حج فيها النبي؟

تذكر كتب السيرة النبوية أنه قد حجَّ النبيُ ﷺ حجَّةً واحدة في عُمره، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة بعد فتح مكة، ودَّع فيها أصحابه وأُمَّته؛ ولذلك سميت بحجة الوداع، فقال لهم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا». [أخرجه البيهقي]

وتُعدّ حجّة الوداع لقاءً مهمًّا بين النبيّ ﷺ والمسلمين، وفيها أرسى رسولُ الله ﷺ القواعدَ التي تضمن للإنسان والمجتمع حياة آمنة ومستقرة، وكذا التطور والنَّماء للفرد خاصة وللمجتمع بصفة عامة.

