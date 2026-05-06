هل يبطل الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى؟.. عالم بالأوقاف يجيب

كتب : داليا الظنيني

12:39 م 06/05/2026

الدكتور إبراهيم رضا

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن صحة عقد الزواج الثاني لا تتوقف شرعاً على إذن الزوجة الأولى أو إخطارها، مشيراً إلى ضرورة التفرقة بين الأحكام الفقهية الثابتة وبين الإجراءات التنظيمية التي قد تضعها الدولة.

وقال رضا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، إن اشتراط الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى قبل الإقدام على الزواج مرة أخرى ليس من الملزمات الدينية، معتبراً أن الحكم الشرعي في هذا الصدد لا يربط صحة العقد بعلم أو موافقة الزوجة السابقة.

وأضاف العالم بالأوقاف، رداً على التساؤلات المثارة حول تأثير كتمان الزواج الجديد، أن العقد يظل صحيحاً ونافذاً من الناحية الشرعية حتى وإن لم تكن الزوجة الأولى على دراية به، مؤكداً بقوله: "معرفة الزوجة لا تؤثر في صحة عقد الزواج الجديد.. العقد صحيح".

وأوضح أن هذا الطرح يستند إلى نصوص دينية واضحة وليس مجرد اجتهاد شخصي، مشدداً على أن الزواج يظل شرعياً ومكتملاً للأركان طالما استوفى شروطه المعروفة، بغض النظر عن مسألة الإخطار التي تُناقش حالياً في سياقات قانونية وتنظيمية.

وأشار الدكتور إبراهيم رضا إلى أن حديثه ينصب على "المنظور الديني البحت" للعلاقة الزوجية، لافتاً إلى أن دور المؤسسات الدينية هو تبيان الحكم الشرعي، بينما يترك للدولة وضع القواعد التنظيمية التي تضمن استقرار المجتمع وحقوق كافة الأطراف.

