أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن.

الحج موسم الخير

وقال الجهني في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: “منَّ الله على أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- فهداها لمعالم الحق، وأنار لها سبيل الرشد. وما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر، وفي هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقًا واشتياقًا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج، فأسأل الله التيسير في السفر، والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجًا مبرورًا، وعملًا صالحًا مقبولًا، وسعيًا محمودًا”.

الله طيب لا يقبل إلا طيبًا

وأضاف: “إن من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل الحج واجبًا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلًا، وأنه يجب على من أراد الحج أن يُجرِّد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال، ويتوسع في نفقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا”.

وبيَّن الشيخ الجهني أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا، وأنه إذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال يجب أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “خذوا عني مناسككم”.

كيف يكون الحج مبرورا؟

وأوصى حجاج بيت الله الحرام بالحرص على أن تكون عمرتهم وحجهم مبرورين، وسعيهم مشكورًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”.

وقال: “هذه فرصتكم يا حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة، أن تُريقوا دموع الندم على أدران المعاصي، وأن تستغفروا ربكم من الخطايا فيغفرها، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحًا فيقبلها”.

