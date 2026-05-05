أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول ما إذا كان الأموات يشعرون بزيارة الأحياء لهم، وهل يدركون مرور الوقت كما ندركه نحن.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التفريق بين شعور الأموات بالزيارة وإحساسهم بمرور الزمن، مبينًا أن الأموات يشعرون بزيارة الأحياء لهم، وقد ورد ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يُسلّم على أهل المقابر، وأخبر أن الأموات يردون السلام، لكن الله حجب عنا سماع ردهم.

وأضاف أن الميت يفرح بدعاء الأحياء له، كما يفرح الإنسان بالهدية، مستشهدًا بما ورد في السنة من أن الدعاء يصل إلى الميت ويكون سببًا في سروره، مؤكدًا أن هذا من صور البر بعد الوفاة.

وأشار إلى أن إحساس الأموات بمرور الوقت يختلف عن الأحياء، إذ إن إدراك الزمن مرتبط في الدنيا بتعاقب الليل والنهار، وهو ما لا وجود له في عالم البرزخ، موضحًا أن الميت لا يشعر بالوقت كما نشعر به، وأن فترة الانتظار إلى يوم القيامة تمر عليه وكأنها لحظة واحدة.

اقرأ أيضًا:

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب





هل يحق للزوج مطالبة زوجته الإنفاق من راتبها على البيت؟.. أمين الفتوى يرد





ما الفرق بين الغيبة والنميمة وهل تلزمهما كفارة؟.. أمين الفتوى يوضح



