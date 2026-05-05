الإفتاء توضح حكم تقديم الطعام في العزاء: حرام شرعًا في هذه الحالة

كتب : علي شبل

07:45 م 05/05/2026 تعديل في 07:47 م

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تقديم الطعام في العزاء، وهل هو جائز شرعًا أم يدخل في إطار البدع في الدين.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن صنع الطعام وتقديمه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن لا حرج فيه شرعًا لأهل الميت؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة والقرى.

وأضافت لجنة الفتوى أنه يُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب الأباعد وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك.

وبينت اللجنة أن المكروه إنما هو اصطناع أهل الميت الطعامَ تقصُّدًا لاجتماع الناس عليه من غير حاجة؛ لِما رواه الإمام أحمد واللفظ له، وابن ماجه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه قال: "كنَّا نعد الاجتماعَ إلى أهل الميت وصنعة الطعامِ بعد دفنِه مِن النياحة".

أما إن كان ذلك من أموال القُصَّر أو كان على جهة التباهي والتفاخر والرياء فهو حرام.


