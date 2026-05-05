أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن برّ الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي لها عظيم الأجر والثواب.

وقال الجندي إن بر الوالدين يعادل ثوابه أجر الحج والعمرة، بل ويبلغ بصاحبه منزلة المجاهد فى سبيل الله، مشيرًا إلى أن من رُزق بوجود والديه فهو فى نعمة عظيمة وباب من أبواب الجنة المفتوحة.

بر الوالدين فرصة عظيمة لنيل الأجر والثواب

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن وجود الأب والأم فى حياة الإنسان يمثل قمة السعادة، معتبرًا أن من لديه أب فهو محفوظ، ومن لديه أم فهو محظوظ، ومن جمع بينهما فقد نال تكريمًا عظيمًا من الله، لما فى ذلك من فرص عظيمة لنيل الأجر والثواب.

واستشهد بحديث النبى صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يشتهى الجهاد ولا يقدر عليه، فسأله: «هل بقى أحد من والديك؟» فلما أجاب بأن أمه على قيد الحياة، قال له: «فاتق الله فيها»، مبينًا أن برّها يرفع صاحبه إلى منزلة الحاج والمعتمر والمجاهد.

رعاية الأم أو الأب تبلغ بصاحبها أعلى الدرجات

وأشار إلى أن هذا التوجيه النبوى يفتح أبوابًا واسعة أمام من لا يستطيع أداء بعض العبادات الكبرى، مؤكدًا أن رعاية الأم أو الأب، وخدمتهما، والاهتمام بشؤونهما، والحرص على رضاهما، كلها أعمال عظيمة تبلغ بصاحبها أعلى الدرجات.



