تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم المرأة العاملة ومدى أحقية الزوج في جزء من راتبها للإنفاق على البيت.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن عقد الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية بين الزوجين، إذ أن الأصل أن النفقة على البيت وعلى الزوجة تكون على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية أو تعمل.

الإنفاق على البيت ليس واجبا على المرأة

أضاف أن كون المرأة تعمل ولها دخل أو مرتب، فليس واجبًا عليها شرعًا أن تنفق منه على البيت، وإنما يكون إنفاقها تطوعًا وبرضاها وليس بالإكراه أو الضغط، مشيرًا إلى أنه لا مانع من الاتفاق بين الزوجين على مساهمة الزوجة في بعض نفقات البيت إذا كان ذلك بالتراضي والتفاهم.

المساهمة في مصاريف البيت بالتفاهم وليس الإجبار

أكد أنه يجوز للزوج عند الإذن لزوجته بالعمل أن يتم التفاهم بينهما على مساهمة بنسبة معينة من راتبها في شؤون الأسرة، بشرط أن يكون ذلك قائمًا على المودة والرحمة وليس الإلزام أو الإجباري.

واختتم أمين الفتوى مشددا على أهمية أن تسير الحياة الزوجية على أساس التفاهم والود، مع ضرورة الحفاظ على روح الرحمة بين الزوجين، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم".

