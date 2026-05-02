الصدق في التعاملات أساس البركة وتحريم الغش في البيع والشراء

كتب : محمد قادوس

01:31 م 02/05/2026

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، أن الغبن في البيع والشراء" عدم تعادل الثمن مع القيمة تدليسًا ومبالغةً" ليس دهاءً، ولا مهارةً، بل قدح في الأمانة، وشقٌّ خفيٌّ في جدار الرزق، قد لا يُرى اليوم، لكنّه يُسقِط البناء غدًا.

يقولون: «البيع شطارة» و«السوق لا يرحم».. ويُخيَّل لبعض الناس أن المبالغة في رفع سعر السلع، أو طمس عيبها، أو تمرير الوهم في ثوب الإعلان.. أمرٌ هين، وما هو بهيِّن.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن أُخِذ بالخداع، لا يمضي إلا بضيق في الرزق، ومحق في البركة، وحساب ثقيل في الآخرة؛ يقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} [النساء: 29]

وسيدنا رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يحلّ لمسلمٍ إن باع من أخيه شيئًا فيه عيب إلا بيّنه له». [أخرجه الطبراني]

وأكد المركز أن البيان الصادق ليس تفضلًّا، بل فريضةٌ تزكي الربح، وأمانةٌ تحفظ الأسواق، وسورٌ يحمي المجتمع من التآكل الأخلاقي.

اقرأ ايضًا:

يتزوج ويطلق أكثر من مرة.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف السابق: البركة في العطاء لا في كثرة المال

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

سر ظهور رسالة "غير مستحق" عند صرف المقررات التموينية
بعد غياب 14 شهرًا.. تعرف على أسعار حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي
لم يتحقق منذ 28 عاما.. رقم سلبي صادم للزمالك أمام الأهلي في القمة
البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
فيديو صادم| سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بشبرا الخيمة.. والداخلية تتدخل
