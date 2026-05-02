كيف يعود تارك الصلاة إلى طريق الالتزام؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب : محمد قادوس

04:17 م 02/05/2026

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن البداية الحقيقية لعودة من لا يصلي تكون من النية الصادقة، بأن يعزم الإنسان على التوبة والرجوع إلى الله، ويُكثر من الدعاء لنفسه بالثبات على الطاعة، لأن القلوب بيد الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ" [هود: 88].

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الصلاة هي عمود الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ" [العنكبوت: 45]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة"، مؤكدًا أن المحافظة عليها تحفظ للإنسان دينه واستقامته.

وأضاف أن من الوسائل المعينة على الالتزام بالصلاة التدرج، فلا يُثقل الإنسان على نفسه في البداية، بل يبدأ بما يستطيع ثم يزيد تدريجيًا، مع الحرص على أداء الصلاة في وقتها، لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" [النساء: 103].

وتابع أن اختيار الصحبة الصالحة من أهم أسباب الثبات، لأن الإنسان يتأثر بمن حوله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، مشيرًا إلى أن البيئة الصالحة تعين على الطاعة وتُذكّر بها.

وأشار إلى أهمية المبادرة وعدم التسويف، لأن تأخير الصلاة أو التهاون فيها قد يُبعد الإنسان أكثر، مستدلًا بقوله تعالى: "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" [الماعون: 4-5].

