أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يوم عرفة يعد أعظم أيام السنة وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى، مشدداً على أن الدعاء مستحب طوال يوم عرفة من الفجر حتى المغرب.

أفضل أوقات الدعاء يوم عرفة

وكشف أمين الفتوى عن أحد أسرار يوم عرفة، وهو أفضل أوقات الاستجابة، قائلًا: الفترة من بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب تعد أفضل أوقات الدعاء وأرجى ساعات الاستجابة، وأدعو المسلمين إلى اغتنامها بالإلحاح في الدعاء والتضرع إلى الله.





يوم الدعاء والرحمة

وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوم عرفة بأنه يوم الدعاء والرحمة، مستشهدًا بقول الرسول الكريم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يباهي وملائكته بعباده الواقفين على صعيد عرفات ويغفر لهم.



لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة؟

وأشار أمين الفتوى إلى أن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحجاج، لما له من فضل عظيم يتمثل في تكفير ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، موضحًا أن الحجاج لا يستحب لهم الصيام حتى يتقوّوا على أداء المناسك والدعاء.





الدعاء من أعظم العبادات

وشدد على أن الدعاء يعد من أعظم العبادات التي ينبغي الإكثار منها في يوم عرفة، موضحًا أن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء بطلب الرزق والصلاح وحفظ الأهل والبلاد أو بمناجاة الله والتضرع إليه.



وأضاف أن الأذكار الواردة، مثل التهليل والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الأعمال المستحبة أيضًا خلال هذا اليوم المبارك.



