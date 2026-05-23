نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" 8 معلومة سريعة عن الأضحية وكيف تكون وما هي مواصفاتها، وكذلك آداب الذبح ووقته وما يقال عنده من ذكر، قربة لله سبحانه وتعالى واقتداء بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم، وهي:

1- يُسنُّ استقبال القِبلة بالأضحية، وأن يُضجِعها على جنبها حين يذبحها.

2- ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح.

3- يُسن أن يدعو عند الذبح فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".

4- لا بد من الترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

5- يسن إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

6- لا تذبح الأضحية أمام الأخرى.

7- لا بد من التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

8- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك؛ لأن فيه رعايةً للمصلحة العامة والخاصة.

