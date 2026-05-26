أمين الفتوى يكشف عن الأمور المستحبة قبل وبعد ذبح الأضحية

كتب : علي شبل

01:28 م 26/05/2026

الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى

كشف الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض الأمور المستحب أن يحرص عليها المضحي قبل وبعد ذبح الأضحية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الأضحية تُعد من السنن المؤكدة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام.

وأوضح «العوضي»، خلال تصريحات لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يُستحب لمن نوى الأضحية الامتناع عن قص الشعر والأظافر منذ دخول شهر ذي الحجة وحتى الانتهاء من الذبح، اقتداءً بالسنة النبوية، مع ضرورة اختيار أضحية سليمة خالية من العيوب.

وبين أمين الفتوى الوقت الشرعي لذبح الأضحية؛ حيث يبدأ عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى مغرب آخر أيام التشريق، مؤكدًا أهمية الرفق بالأضحية وعدم تعذيبها، مع الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وأشار العوضي إلى أن من الأمور المستحبة أيضًا أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه إذا استطاع، أو يشهد عملية الذبح، فضلًا عن المبادرة بتوزيع جزء من لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور على الأسر والأقارب، لما يعكسه العيد من قيم التكافل والرحمة والتقرب إلى الله تعالى.


