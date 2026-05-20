ما يستحب للمضحي فِعله بالذبيحة قبل الأضحية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، كاشفة عن 7 أمور مستحبة قبل ذبح الأضحية، وهي:

1- أن يربط المضحي الأُضْحِيَّةَ في مكان ظاهر قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك، وعلى ألا يضر غيره، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها.

2- أن يعلق شيئًا في عنق الأضحية ليُعلَم أنها أُضْحِيَّة، ويغطيها بشيء صيانة لها؛ وذلك قياسًا على الهَدي.

3- أن يسوقها إلى مكان الذبح برفق وهدوء.

4- أن يعرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.

5- ويستحب أن يدعو فيقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين.

6- ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة تمامًا قبل سلخها.

7- أن يأكل منها ويطعم ويدخر.

