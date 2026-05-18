إعلان

هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

01:22 م 18/05/2026

الشيخ عويضة عثمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من مصطفى من الإسماعيلية حول حكم الاقتراض من أجل الزواج، مؤكدًا أن مسألة الدين باب عظيم في الشريعة، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه، حتى إنه رفض الصلاة على من عليه دين، مبينًا خطورة التهاون في الاستدانة دون ضرورة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل هو عدم اللجوء إلى الدين إلا عند الحاجة، لأن الإنسان قد لا يضمن قدرته على السداد، وقد ورد في الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله».

وأضاف أن الزواج قد يكون عند بعض الناس ضرورة أو حاجة ملحة، خاصة إذا كان الشاب قد خطب بالفعل، وأصبح الأمر متوقفًا على توفير المال، ولم يجد وسيلة أخرى كجمعية أو قرض حسن، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقترض لتيسير أمر زواجه.

وأشار إلى أن هذا الجواز مرتبط بوجود الحاجة الحقيقية، مع نية صادقة في السداد، وألا يُحمّل الإنسان نفسه ما لا يطيق، مؤكدًا أن النية الصالحة تعين صاحبها، وأن الله يعين من يسعى في الحلال.

وأكد أن من اضطر إلى الاقتراض للزواج، فعليه أن يحرص على التخطيط الجيد للسداد، وأن يبتعد عن الإسراف، مع التوكل على الله، والدعاء بأن ييسر له أمره، ويعينه على الوفاء بدينه.


اقرأ أيضاً:

حكم زكاة أموال التجارة وخصم الضرائب منها

ما حكم حج المرأة بدون محرم؟.. أسامة قابيل يحسم الجدل مستندًا لفتوى دار الإفتاء

هل تكفي أضحية واحدة عن جميع أفراد الأسرة؟.. الأزهر للفتوى يوضح الحكم الشرعي


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء الاقتراض من البنك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
شئون عربية و دولية

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
رياضة محلية

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
"ما تبقاش حبس".. مقترح من المستشارة هايدي الفضالي بشأن قضايا تبديد المنقولات
مصراوى TV

"ما تبقاش حبس".. مقترح من المستشارة هايدي الفضالي بشأن قضايا تبديد المنقولات
سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور