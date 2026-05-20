انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:46 م 20/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4535 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5830 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6800 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7770 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 54400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77700 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241647 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93% إلى نحو 4524 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

