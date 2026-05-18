إعلان

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

كتب : علي شبل

08:36 م 18/05/2026

دار الافتاء المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم قيام أهل امرأة بتوزيع مالها بين ورثتها لكبر سنها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز لأهل المرأة المذكورة توزيعُ مالها فيما بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها بِحُجَّةِ أنه سيؤول إليهم عن طريق الميراث.
وأكدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا يكون مالُ الإنسان ميراثًا عنه إلا بعد تحقُّق وفاته، وما دام صاحب المال على قيد الحياة فلا ميراث ولا توريث ابتداءً.
وأنهت فتواها قائلة: وإن فعلوا بغير إذنها ورضاها فهو تَعَدٍّ على مالها يأثمون به شرعًا، ويعاقبون عليه في الدنيا والآخرة.

اقرأ ايضًا:

أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب

الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء لجنة الفتوى أحكام الميراث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه
نصائح طبية

ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه
محمد رمضان بالشيشة والموزة.. 5 لقطات لـ "نمبر وان" أثار بها جدل الجمهور
زووم

محمد رمضان بالشيشة والموزة.. 5 لقطات لـ "نمبر وان" أثار بها جدل الجمهور
"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟
رياضة محلية

"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟
بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟
بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
شئون عربية و دولية

بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رعب في أبنوب .. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)