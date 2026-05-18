كشف الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم الصيام بنية الحصول على ثواب، وفى الوقت نفسه لتحسين الصحة واتباع نظام غذائي بهدف فقدان الوزن.

واستشهد المشد، خلال استضافته ببرنامج" صباح البلد"، المذاع عبر قناة" صدى البلد»": بالحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، الذى قال فيه: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ فَهجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كانت هجرتُهُ إلى دنيا يصيبُها أو امرأةٍ ينْكحُها فَهجرتُهُ إلى ما هاجرَ إليْهِ».

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمى، أن الإنسان يُمكنه القيام بأي عمل حتى من أمور العبادات، ويُتيح لنفسه بها فرصة للحصول على أجر من رب العالمين، وهذا الأمر يتعلق بالقلب، أى أن الإنسان ينوى بقلبه أن هذا العمل يكون طاعة لله سبحانه وتعالى.

وأضاف المشد، أنه يُمكن للإنسان الصيام بالإضافة إلى التقليل من كميات تناول الطعام من أجل اتباع نظام غذائى، موضحًا أنه من الحكم الشهيرة التى يتعامل معها الناس على أنها أثر من الآثار النبوية قول «صوموا تصحوا»، كذلك هناك حديث شريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِه حسْبُ ابنِ آدمَ أُكلاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسِه».

وذكر عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه يُمكن للإنسان السير على المنهج النبوى وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عند تناول الطعام، وبهذا يُفيد نفسه من الناحية الصحية وطبق سُنة نبوية يُثاب عليها من الله سبحانه وتعالى، قائلًا: "مفيش مانع يجمع بين النيتين ويفوز باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودى تبقى النية الأبدى، ولما يجمع معها النية الأخرى يبقى فاز بالخيرين.



