إعلان

الإفتاء تحسم جدل التضحية بدجاجة أو ديك: للأضحية 5 شروط

كتب : علي شبل

05:52 م 20/05/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب تقديم ملايين المسلمين شعيرة الأضحية، حسمت دار الإفتاء المصرية جدلاً يتكرر كل عام حول إفتاء بعض العلماء بجواز التضحية بديك أو دجاجة.

في بيان فتواها، أكدت دار الإفتاء أن من ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

ما شروط صحة الأضحية؟

وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لا بد من تحقق الشروط الآتية:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياءً للسُّنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و(البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350 كجم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.

أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).

5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية أحكام الأضحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
أخبار مصر

وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة
سينما

محمد دياب: فكرت في ماجد الكدواني لدور الوالي بـ فيلم أسد أثناء الكتابة

كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
دينا غبور ونجمات هوليوود بنفس الفستان.. سعره يتجاوز 400 ألف جنيه
الموضة

دينا غبور ونجمات هوليوود بنفس الفستان.. سعره يتجاوز 400 ألف جنيه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للموسم 2025-2026