خالد الجندي: الحج المبرور له 3 شروط (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن شروط الحج المبرور، قائلًا إن الحج المبرور له ثلاثة شروط أساسية، تبدأ بشروط سابقة قبل أداء المناسك، ثم شروط مصاحبة أثناء الحج، وأخرى لاحقة بعد العودة.

وقال الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، إن من أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان وهو مقبل على فريضة الحج، أن يذهب بقلب لم يتغير، ونية لا تسعى للتوبة أو إصلاح النفس، لافتًا إلى أن بعض الناس يحجون وهم لا ينوون الرجوع إلى الطاعة أو ترك المعصية، بل ويصرّون على استمرار الخصام وقطع الأرحام بعد عودتهم.

التخلص من الخصام قبل الذهاب للحج

وأوضح الجندي، أن هناك من يذهب للحج وهو مخاصم أخاه أو عمه أو خاله، بل وقد يصل الأمر إلى قطيعة الأب أو الأم، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل "أكبر أنواع البلاء الموجودة في المجتمعات"، لأن الإنسان يؤدي الشعيرة لكنه يحتفظ داخله بنيّة الاستمرار في الخصام، بل وقد يتمادى في ذلك.

الحج المبرور له ثلاثة شروط

وأشار إلى أن هذا النوع من الحج لا يمكن وصفه بالحج المبرور، موضحًا أن الحج المبرور له ثلاثة شروط أساسية، تبدأ بشروط سابقة قبل أداء المناسك، ثم شروط مصاحبة أثناء الحج، وأخرى لاحقة بعد العودة.

وبيّن أن الشروط السابقة تتمثل في أن يكون العمل خالصًا لله عز وجل، وأن تكون النفقة من مال حلال، وأن يتخلص الإنسان من ذنوبه بالتوبة وردّ الحقوق إلى أصحابها، متسائلًا: كيف يذهب إنسان للحج وهو سارق أو آكل لحقوق غيره أو ظالم في الميراث؟، مؤكدًا أن بعض الناس قد يحج بأموال فيها شبهات أو حقوق للآخرين.

وأضاف أن الشروط المصاحبة أثناء الحج واضحة في قول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، موضحًا أن الرفث يشمل الأمور الخاصة بالعلاقات، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله قولًا وفعلًا، أما الجدال فهو كل صور النزاع والتطاول والغيبة والنميمة.

وتابع أن الحاج يدخل في دائرة من التحريم تشمل الزمان والمكان والفعل والشخص، حيث يصبح كثير من المباحات محظورًا عليه، مثل التطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر وارتداء الملابس المعتادة، مؤكدًا أن هذه الحالة من التجرد تتطلب قوة إيمانية وتسليمًا كاملًا لله.

وختم الجندي، مشدداً على أن من لا يملك القدرة على الالتزام بهذه الضوابط، فعليه أن يراجع نفسه قبل الإقدام على الحج، قائلًا: "اللي مش قدها ما يتورطش نفسه بيه"، في إشارة إلى خطورة أداء الشعيرة دون الاستعداد الحقيقي لها.

