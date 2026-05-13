إعلان

الأزهر للفتوى: يجوز التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط

كتب : علي شبل

01:20 م 13/05/2026

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم التطوع بالطواف تحية للبيت بأقل من سبعة أشواط.


وفي بيان فتواه، أكد الأزهر للفتوى أنه يجوز التطوع بالطواف تحية للبيت بأقل من سبعة أشواط عند بعض الفقهاء.


وأشار مركز الأزهر إلى أنه يُستحب أن يكون العدد وترًا، وإن كان الأكمل والأفضل إتمام السبعة خروجًا من الخلاف.

أهم أحكام الطواف وشروطه

ومن أهم أحكام الطواف وشروطه، والتي حددها جمهور الفقهاء:

الطهارة: يجب أن يكون الطائف على وضوء من الحدث الأصغر والأكبر، والنجاسة في الثوب أو البدن.


النية: محلها القلب (طواف عمرة، حج، تطوع).


سبعة أشواط: يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي إليه، ولا يصح أقل من سبعة.


جعل البيت على يسارك: أن يطوف والطائف يسير والكعبة عن يساره.


خارج الكعبة والحِجر: يجب الطواف خارج الكعبة، وخارج جدار الحجر (حِجر إسماعيل)؛ فمن طاف داخله لم يصح طوافه.


الموالاة: يُستحب أن تكون الأشواط متتالية دون فاصل طويل.


ستر العورة: واجب لحديث "الطواف بالبيت صلاة".

اقرأ أيضاً:

هل معاشرة الزوجة لزوجها ‏تبطل حكم النفقة؟.. المفتي الأسبق يوضح

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الأزهر للفتوى لجنة الفتوى الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
حوادث وقضايا

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
أخبار المحافظات

جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"
زووم

فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا