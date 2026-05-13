إعلان

هل يجوز التبرع بالحج عن الوالدين بعد وفاتهما؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب : محمد قادوس

11:58 ص 13/05/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من شخص يقول:" حكم التبرع بالحج عن الوالدين.

في إجابتها قالت لجنة الفتوى بالدار إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه وإن لم يوصِ بذلك ويُرجى أن يجزئه.

واضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أن الجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في "سننه".

اقرأ ايضًا:

أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب

الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الحج عن الميت دار الإفتاء الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سندي راح يا ناس".. دموع والدة شاب المنوفية المقتول في الغربة: "سابلنا
أخبار المحافظات

"سندي راح يا ناس".. دموع والدة شاب المنوفية المقتول في الغربة: "سابلنا
جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
أخبار المحافظات

جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
شئون عربية و دولية

تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
أخبار المحافظات

بوشاح علم مصر.. قصة مصطفى مبارك الحاصل على 3 درجات بكالوريوس بأمريكا
النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا