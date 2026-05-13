ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من شخص يقول:" حكم التبرع بالحج عن الوالدين.

في إجابتها قالت لجنة الفتوى بالدار إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه وإن لم يوصِ بذلك ويُرجى أن يجزئه.

واضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أن الجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في "سننه".

