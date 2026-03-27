إعلان

هل قول "تقبل الله" بعد الصلاة مشروع أم بدعة في الدين؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

02:14 م 27/03/2026

الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم قول "تقبل الله" بعد الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة،وهل القول جائز شرعًا أم بدعة في الدين.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن دعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء مشروعٌ، ولا يجوز إنكاره شرعًا؛ لأن الدعاء مشروع بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكد مشروعيةً، وأشدُّ استحبابًا، فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول: حدثَّني الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: "إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب" أخرجه الإمام أحمد في "الزهد"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن المبارك في "الجهاد"، والدولابي في "الكُنَى والأسماء". وبذلك جرت سُنّةُ المسلمين سلفًا وخلفًا.

اقرأ أيضاً:

دار الإفتاء حكم قول تقبل الله بعد الصلاة فتاوى الصلاة

أحدث الموضوعات

بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
محاكمة المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب.. اليوم
حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة بالتجمع
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف داخل طهران
ما هي أعراض تسمم الحمل؟.. استشاري نساء توضح
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

