تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المتابعين حول حكم الأذان وإقامة الصلاة عند أداء صلاة الجماعة مع الأهل في المنزل، وهل هو واجب لصحة الصلاة.

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الأذان وإقامة الصلاة في حال أداء صلاة الجماعة بالمنزل مع الإخوة أو الأهل، أو حتى في حال الصلاة منفرداً، ليس "واجباً شرطياً" لصحة الصلاة، بل هو "سنة" عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد عبدالسلام أن الصلاة صحيحة تماماً حال البدء فيها مباشرة دون أذان أو إقامة، لكن الأفضل والأكمل هو اتباع السنة، مضيفا أنه إذا سمع الشخص أذان المسجد القريب من منزله، فإن هذا الأذان يجزئه ويكفيه، ولا يشترط عليه أن يؤذن مرة أخرى داخل البيت، بل يكتفي بالإقامة فقط ثم يشرع في الصلاة.

وتابع: أما في حال كان المنزل في مكان بعيد تماماً ولا يصل إليه صوت الأذان، فمن السنة في هذه الحالة أن يؤذن الشخص ويقيم الصلاة ليصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إبراهيم عبد السلام إلى أن المصلي في بيته لا يشترط عليه رفع الصوت بالأذان كما يفعل المؤذن في المسجد، بل يكفيه قول ألفاظ الأذان ثم الإقامة والبدء في الصلاة، مؤكداً أن في ذلك اتباعاً دقيقاً لما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصاً على نيل أجر وبركة إحياء السنن النبوية في العبادات اليومية.

