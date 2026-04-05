هل يجب الأذان والإقامة عند صلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

01:10 م 05/04/2026

الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى

تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المتابعين حول حكم الأذان وإقامة الصلاة عند أداء صلاة الجماعة مع الأهل في المنزل، وهل هو واجب لصحة الصلاة.

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الأذان وإقامة الصلاة في حال أداء صلاة الجماعة بالمنزل مع الإخوة أو الأهل، أو حتى في حال الصلاة منفرداً، ليس "واجباً شرطياً" لصحة الصلاة، بل هو "سنة" عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد عبدالسلام أن الصلاة صحيحة تماماً حال البدء فيها مباشرة دون أذان أو إقامة، لكن الأفضل والأكمل هو اتباع السنة، مضيفا أنه إذا سمع الشخص أذان المسجد القريب من منزله، فإن هذا الأذان يجزئه ويكفيه، ولا يشترط عليه أن يؤذن مرة أخرى داخل البيت، بل يكتفي بالإقامة فقط ثم يشرع في الصلاة.
وتابع: أما في حال كان المنزل في مكان بعيد تماماً ولا يصل إليه صوت الأذان، فمن السنة في هذه الحالة أن يؤذن الشخص ويقيم الصلاة ليصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إبراهيم عبد السلام إلى أن المصلي في بيته لا يشترط عليه رفع الصوت بالأذان كما يفعل المؤذن في المسجد، بل يكفيه قول ألفاظ الأذان ثم الإقامة والبدء في الصلاة، مؤكداً أن في ذلك اتباعاً دقيقاً لما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصاً على نيل أجر وبركة إحياء السنن النبوية في العبادات اليومية.

الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى حكم الأذان والإقامة عند صلاة الجماعة في البيت فتاوى الصلاة

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير

