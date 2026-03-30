تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: سهوت فلم أركع ركوع الركعة الثانية في الصلاة.. فماذا أفعل؟.

وفي رده، يقول العالم الازهري: إن أخانا المصلي الذي وقع منه سهو في صلاته كانت نتيجته عدم ركوعه في الركعة الثانية من صلاته الثلاثية أو الرباعية فذلك له ثلاث حالات:

الأولى:

إن تذكر عدم ركوعه قبل شروعه في قراءة الركعة اللاحقة عاد فركع ثم سجد سجدتي الركعة وبذلك صحت ركعته ويسجد سجدتي السهو في آخر صلاته قبل أن يخرج منها بالتسليم.

الثانية:

إن لم يتذكر عدم ركوعه إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة التي تليها (الركعة الثالثة) ألغى الركعة الثانية التي لم يركع فيها وأصبحت الركعة الثالثة هي الركعة الثانية وسجد سجدتي سهو في آخر صلاته.

الثالثة:

إن لم يتذكر عدم ركوعه إلا بعد أن خرج من صلاته بالتسليم وهذا له حالتان، أوضحهما لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهما:

1- إن تذكر قبل أن يغادر مكان صلاته وبعد أن سلم كبر للإحرام وأتى بركعة كاملة ليضمها إلى الثلاث التي صلاها وبذلك تمت صلاته ويسجد للسهو.

2- إن لم يتذكر عدم ركوعه إلا بعد خروجه من الصلاة بالتسليم ومغادرته المسجد وخروجه منه وجب عليه إعادة صلاته من خلال صلاة الأربع ركعات.. هذا والله أعلم.

