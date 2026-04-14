ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

04:35 م 14/04/2026

الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصر

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة في الشرع، موضحة أن من جمال تعاليم الإسلام التزام المرأة بأوامر الشرع ونواهيه فيما يخص الستر والاحتشام.

وأضافت حمام، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن عورة المرأة أمام الرجال الأجانب تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين عند جمهور من الفقهاء، وبالتالي يجب أن يكون اللباس ساترًا لا يصف ولا يشف ولا يحدد تفاصيل الجسد، بحيث يتحقق فيه معنى الاحتشام والوقار.

وأضافت أن هذا الضابط يكون أشد التزامًا في حال وجود المرأة مع الرجال الأجانب سواء داخل المنزل في الزيارات أو خارجه، بينما يختلف الحكم في وجودها مع النساء أو المحارم، حيث يجوز أن يظهر بعض ما جرت العادة بكشفه في حدود الأدب والاحتشام، دون مبالغة أو تجاوز للذوق العام.

وأكدت أن الملابس حتى في محيط النساء أو المحارم ينبغي أن تكون بعيدة عن الضيق الشديد أو الوصف الدقيق لمفاتن الجسد، مع مراعاة الاحترام والوقار، مشيرة إلى أن الضوابط تختلف عن وجود الزوج، حيث يجوز للمرأة التزين لزوجها بكافة أشكال الزينة.

ولفتت أمينة الفتوى، إلى أن الإسلام يوازن بين الجمال والاحتشام، ويضع ضوابط تحفظ للمرأة كرامتها وتحقق لها حرية المظهر في إطار منضبط لا يوقعها في أي محظور شرعي.


دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
20 صورة.. كامل الوزير يتفقد تطوير الطريق الساحلي بشمال سيناء
تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب

