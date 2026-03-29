قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الناس في رمضان تكون أكثر التزامًا وهدوءًا وحلمًا وإتقانًا للعمل، متسائلًا عن سبب التغير بعد انتهاء الشهر الكريم، خاصة في قضاء مصالح الناس، مؤكدًا أن الملائكة لا تتوقف عن كتابة أعمال الإنسان بعد رمضان، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ”، وقوله: “أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ”، مشددًا على ضرورة إتقان العمل وعدم تعطيل مصالح الآخرين.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، والمذاع عبر فضائية dmc أن حالة الالتزام التي تظهر في رمضان، سواء في السلوك أو حتى في الالتزام المروري، يجب أن تستمر بعده، متسائلًا: هل الأخلاق لها زمان أو مكان؟، مؤكدًا أن المسلم يجب أن يتقي الله في كل وقت ومكان، سواء في المسجد أو السوق أو أي موضع آخر.

وأوضح أن التعامل بالأخلاق لا يكون مع الصالحين فقط، بل مع الجميع، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتق الله حيثما كنت”، وكذلك بضرورة أداء الأمانة وعدم خيانة من خان، مؤكدًا أن الإنسان يعكس ما بداخله، “فكل إناء بما فيه ينضح”.

وتابع أن الناس في رمضان حققوا مستويات كبيرة في العبادة، سواء في الصلاة أو الصيام أو تلاوة القرآن، بالإضافة إلى إتقان العمل، داعيًا إلى الاستمرار على هذا النهج بعد رمضان، مؤكدًا على ضرورة وضع خطط وجداول للاستمرار في الطاعات وأعمال الخير من إطعام الطعام والصدقات والإنفاق بعد رمضان، حتى يحافظ المسلم على ما اكتسبه خلال الشهر الكريم.



