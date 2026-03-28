حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح

كتب : محمد قادوس

12:01 م 28/03/2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: سائل يقول: كفارة النذر لمن عجز عن الوفاء به.

في رده، أوضح فضيلة المفتي، أن الواجب على المسلم الوفاء بالنذر كما هو ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به لعجز مرجو الزوال، فلا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وإنما ينتظر زوال عجزه، فيؤدِّي ما وجب عليه من النذر.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إن كان العجز دائمًا لا يرجى زواله، أو كان النذر مما لا يطاق أداؤه، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا، فإن لم يستطع شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.

