وزارة الأوقاف توضح حكم صيام الست من شوال وآراء العلماء

كتب : محمد قادوس

06:08 م 28/03/2026

الست من شوال وجبرها لصيام رمضان

أوضحت وزارة الأوقاف المصرية، رأي العلماء في صيام الست من شوال، أن صيام ستة أيام من شهر شوال يعد من السنن المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن هذه العبادة تمثل امتدادًا روحانيًا لشهر رمضان واستكمالًا للأجر والثواب.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن عامة العلماء استحب صيام هذه الأيام الست في شوال، فروي ذلك عن ابن عباس- رضي الله عنهما- وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق- انظر: "المغني" لابن قدامة [٣/ ٥٦، ط- دار إحياء التراث العربي]، و"لطائف المعارف" لابن رجب [ص: ٢١٨، ط - دار ابن حزم]-، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كذلك.

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" [ص: ٢٣٥-٢٣٦، ط - المكتبة العصرية]: [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام": ..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر..و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله- صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضان فَأَتْبَعَهُ سِتًا مِن شَوَّال كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ» اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" [ص: ٧٩، ط- دار الفكر]: [يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" [٢/ ٣٣٧، ط- دار الكتب العلمية]: [ويسن صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ

