إعلان

كيف تتعامل الزوجة مع تدخل الحماة في الحياة الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

02:14 م 08/06/2026

الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية تعامل الزوجة مع تدخل الحماة في حياتها بشكل مبالغ فيه، موضحة الضوابط الشرعية والأسس الصحيحة لإدارة هذه العلاقة.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن البداية الصحيحة لأي زوجة تكون بمحاولة معاملة الحماة بمنزلة الأم، والتخلص من الصور الذهنية السلبية المسبقة التي قد تؤثر على طبيعة العلاقة منذ بدايتها.

التدخل بدافع الاطمئنان

وأكدت أن بعض تدخلات الأمهات تكون بدافع الاطمئنان والحرص على استقرار حياة أبنائهن، وهو أمر قد يكون مقبولًا في الحدود البسيطة التي لا تسبب ضررًا أو خلافًا، مشيرة إلى أن مشاركة بعض التفاصيل غير المؤثرة قد تعزز الثقة وتوطد العلاقة.

حدود الخصوصية الزوجية

وأضافت أن هناك خصوصيات في الحياة الزوجية لا ينبغي السماح لأي طرف بالتدخل فيها، حتى لو كان من أقرب الناس، لافتة إلى أهمية وضع حدود واضحة منذ البداية بالاتفاق بين الزوجين، وتجنب طرح هذه الأمور للنقاش خارج إطار البيت.

التوازن بين الاحترام ووضع الحدود

وأشارت إلى أن إدارة العلاقة بحكمة، والتوازن بين الاحترام ووضع الحدود، يساهم في استقرار الحياة الزوجية، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، بما يعكس أهمية بناء العلاقات على الود والاحترام المتبادل.


اقرأ أيضًا:

ما حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما وهل يأثم المشاهد؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء

ادعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الحياة الزوجية الخلافات الزوجية الدكتورة زينب السعيد دار الإفتاء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

5 بدائل طبيعية للماء تعزز ترطيب الجسم منها الخيار
نصائح طبية

5 بدائل طبيعية للماء تعزز ترطيب الجسم منها الخيار
محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته
حوادث وقضايا

محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة
تأكيدًا لمصراوي.. نعينع ينفي إيقافه عن التلاوة - بيان رسمي
أخبار مصر

تأكيدًا لمصراوي.. نعينع ينفي إيقافه عن التلاوة - بيان رسمي

صور من 4 سنوات.. محافظة الإسكندرية: لا صحة لنشوب حريق بمول سيتي سنتر
أخبار المحافظات

صور من 4 سنوات.. محافظة الإسكندرية: لا صحة لنشوب حريق بمول سيتي سنتر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة
سبب تعطل المترو بالخط الثالث.. مصدر لـ"مصراوي": مهتز نفسيًا قفز على القضبان