أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية تعامل الزوجة مع تدخل الحماة في حياتها بشكل مبالغ فيه، موضحة الضوابط الشرعية والأسس الصحيحة لإدارة هذه العلاقة.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن البداية الصحيحة لأي زوجة تكون بمحاولة معاملة الحماة بمنزلة الأم، والتخلص من الصور الذهنية السلبية المسبقة التي قد تؤثر على طبيعة العلاقة منذ بدايتها.

التدخل بدافع الاطمئنان

وأكدت أن بعض تدخلات الأمهات تكون بدافع الاطمئنان والحرص على استقرار حياة أبنائهن، وهو أمر قد يكون مقبولًا في الحدود البسيطة التي لا تسبب ضررًا أو خلافًا، مشيرة إلى أن مشاركة بعض التفاصيل غير المؤثرة قد تعزز الثقة وتوطد العلاقة.

حدود الخصوصية الزوجية

وأضافت أن هناك خصوصيات في الحياة الزوجية لا ينبغي السماح لأي طرف بالتدخل فيها، حتى لو كان من أقرب الناس، لافتة إلى أهمية وضع حدود واضحة منذ البداية بالاتفاق بين الزوجين، وتجنب طرح هذه الأمور للنقاش خارج إطار البيت.

التوازن بين الاحترام ووضع الحدود

وأشارت إلى أن إدارة العلاقة بحكمة، والتوازن بين الاحترام ووضع الحدود، يساهم في استقرار الحياة الزوجية، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، بما يعكس أهمية بناء العلاقات على الود والاحترام المتبادل.



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