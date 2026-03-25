الدفاع السعودية: تدمير 32 طائرة مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية والرياض

كتب : د ب أ

09:33 م 25/03/2026

اللواء الركن تركي المالكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اليوم الأربعاء عن اعتراض وتدمير 32 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى رصد وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة ذاتها.

وفي سياق متصل، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية تحذيراً عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظة الخرج؛ لتنبيه السكان من مخاطر محتملة.

وكان اللواء المالكي قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير 44 مسيرة أخرى في المنطقة الشرقية.

من جانبه، لفت الدفاع المدني إلى تحديث "نغمة زوال الخطر" في المنصة الوطنية للإنذار المبكر، لتصبح صوتاً يشبه الرسائل النصية العادية يظهر على شاشة الجوال بشكل إجباري، وذلك لتمييزها بوضوح عن نغمة وقوع الخطر الأصلية.

ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي في اعتراض وتدمير نحو 761 طائرة مسيرة، و51 صاروخاً باليستياً، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتي الشرقية والرياض منذ بدء التصعيد.

