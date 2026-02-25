خالد الجندي: قوم لوط أكثر أمة تعرضت لتعدد العقوبات بسبب قلب الفطرة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المتأمل في قصة سيدنا لوط عليه السلام يلاحظ أن قومه لم يتعرضوا لعقوبة واحدة كغيرهم من الأمم، بل جمعوا بين عدة عقوبات شديدة، موضحًا أن القرآن الكريم ذكر أصنافًا مختلفة من العقاب للأمم السابقة؛ فمنهم من أُرسل عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خُسف به الأرض، ومنهم من أُغرق، بينما قوم لوط كانوا من أكثر الأمم تعرضًا لتعدد ألوان العقاب.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن أولى العقوبات التي نزلت بقوم لوط كانت طمس الأعين، ثم جاءت الصيحة، ثم انقلاب القرى فجُعل عاليها سافلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل، مشيرًا إلى أن هذا التعدد في العقوبات يعكس فداحة الجريمة التي جمعت بين الانحراف العقدي والانحراف الأخلاقي معًا.

وبيّن أن انقلاب القرية لم يكن مجرد حدث مادي، بل يحمل دلالة معنوية عميقة، وهي أن الجزاء من جنس العمل؛ إذ إنهم قلبوا الفطرة وحوّلوا الحقائق، فجاء العقاب بقلب مجتمعهم رأسًا على عقب، كما قلبوا هم الموازين القيمية والأخلاقية، حتى صار الطهر عندهم مذمومًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون».

وأشار إلى أن مفهوم “الإفك” في اللغة يدل على قلب الحقائق، أي جعل التقي فاسدًا والفاسد تقيًا، واتهام الطاهرات وترك الفاسدين، لافتًا إلى أن تسمية القرى بالمؤتفكات في القرآن تعني القرى التي انقلبت وسقطت بسبب سلوكها المنحرف، وهو ما ينسجم مع طبيعة الجريمة التي ارتكبها القوم حين انقلبوا على الفطرة والسلوك القويم.

وأضاف أن هذا المشهد القرآني يكشف خطورة قلب القيم والمعايير، فحين يُمدح الفساد ويُذم الطهر، يكون المجتمع قد بلغ مرحلة من الانحراف تستوجب عقابًا مضاعفًا، مؤكدًا أن تعدد العقوبات التي نزلت بقوم لوط يدل على شدة ما ارتكبوه من خطايا عظيمة قلبت نظام الفطرة والسلوك، فجاء العقاب الإلهي شديدًا ومركبًا.

