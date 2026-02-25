تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شاب يقول في رسالته: لدي مبلغ من المال ادخرته لأتزوج به حينما يأذن الله وهذا المال بلغ النصاب فهل تجب في المال المدخر زكاة؟.

وبعد :

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أنه لكي تجب الزكاة في مال المسلم لابد من تحقق الشروط الآتية:

١- بلوغ المال النصاب والنصاب الذي يبلغه المال هو المال الذي يشتري خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

٢- أن يمر على هذا النصاب حول هجري كامل من وقت بلوغ المال النصاب.

٣- أن يكون هذا النصاب فائضا عن حاجات المزكي له ولزوجته ولأولاده وعموما لكل من كان ملزما بالإنفاق عليهم شرعا أن يكون النصاب فائضا عن تحقيق حاجات هؤلاء.

٤- أن يكون هذا النصاب فائضا عن ديون صاحب المال فإن كان عليه دين واجب السداد في الوقت الذي يخرج فيه الزكاة وجب سداد الدين أولا من إجمالي المال فإن كان الباقي بعد سداد الدين نصابا وجبت فيه الزكاة وإن نقص المال عن النصاب بعد سداد الدين فلا زكاة على هذا المال.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: مما يمنع وجوب الزكاة ويجب تقديمها على الزكاة سداد البنود التي يحتاج إليها المزكي هو ومن كان ملزما بالنفقة عليه لكن ما هي الحاجة التي يقدم سدها على إخراج الزكاة؟.

نقول وبالله التوفيق .

إن الحاجة حاجتان:

أ. حاجة آنية أي واجب سد بندها في وقت إخراج الزكاة.

ب. حاجة مستقبلية كأن يدخر مالا ليتزوج به أو ليبني به بيتا في المستقبل أو ليدخل به مشروعا تجاريا وهكذا.

وبين عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الحاجة التي تقدم على إخراج الزكاة هي الحاجة الآنية أي الحالية أي المطلوب سدادها الآن أما الحاجات التي يدخر المال لها لتتحقق في المستقبل.

وأضاف لاشين: ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أنها لا تمنع وجوب الزكاة في المال الذي تحققت فيه شروط وجوب الزكاة ولا عبرة بقول غيرهم حيث إنه يترتب على هذا القول عدم وجوب الزكاة على أي مسلم بلغ ماله النصاب وذلك أمر غير معقول ويؤدي إلى انعدام ركن من أركان الإسلام.

كما أنه تقدم حاجة الفقير الواقعية الآنية على حاجات صاحب المال المستقبلية وليس كل خلاف جاء معتبرا

إلا خلاف له حظ من النظر.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

هل تارك الصلاة كافر؟.. الدكتور علي جمعة يحسم الجدل

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة الفتوى تجيب

كيفية ردِّ المطلَّقة.. حكم شرعي مبسَّط توضحه الإفتاء